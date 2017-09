Nach Satire-Wahlkampf: Student verteidigt sich selbst

Wegen Volksverhetzung und Wählertäuschung in einem Satire-Wahlkampf steht ein Philosophie-Student im nordhessischen Korbach vor Gericht. Der 23-jährige Henricus Pillardy erschien am Donnerstag vor dem Amtsgericht im Landkreis Waldeck-Frankenberg ohne Anwalt und verteidigte sich selbst. Er hoffe auf einen Freispruch, erklärte der Student, bevor er sich im Gerichtssaal eine Zigarette drehte. Pillardy war 2016 provokativ, aber erfolglos in der Kleinstadt Volkmarsen als Bürgermeisterkandidat angetreten.

Der Student soll sich dabei im Internet rassistisch über Dunkelhäutige geäußert haben, die ihre „Triebe nicht im Griff haben”. Und er habe bei der Unterschriftensammlung für seine Kandidatur falsche Angaben gemacht. Einwohner fühlen sich getäuscht, weil er vorgegeben habe, Stimmen für die Rettung eines Jugendraums und Freibads zu sammeln.

Bei der Anhörung der über zehn Zeugen zeigte sich: Kaum ein Unterzeichner hatte sich die Zettel richtig durchgelesen, auf dem er unterschrieb. Die Äußerungen über Dunkelhäutige bezeichnete Pillardy als Satire auf „rassistische Kommentare”. Ein Urteil wurde noch am Donnerstag erwartet.

(dpa)