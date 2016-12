Kriminalität in Hessen: Nach Schüssen im Rocker-Milieu wird weiter ermittelt

Schwarz-Grün: OLG-Präsident soll Staatsgerichtshof leiten

Wiesbaden. An der Spitze des Hessischen Staatsgerichtshofes steht ein Wechsel an. Der bisherige Präsident Günter Paul habe nach 13 Jahren zum Jahresende seinen Rücktritt erklärt, teilte die CDU-Fraktion am Mittwoch in Wiesbaden mit. mehr