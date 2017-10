Nach Vaterfreuden: Gabius geht bei Marathon auf Rekordjagd

Deutschlands Vorzeigeläufer Arne Gabius will heute beim Frankfurt Marathon auf Rekordjagd gehen. Vor zwei Jahren hatte der 36-jährige Wahl-Stuttgarter in 2:08:33 Stunden den deutschen Rekord am Main verbessert. Gabius war am Donnerstag Vater eines Sohnes geworden und deshalb erst einen Tag vor dem Rennen nach Frankfurt angereist. Auch in Bestform wird er aber mit Vorjahressieger Mark Korir aus Kenia oder den äthiopischen Mitfavoriten Getu Feleke nicht mithalten können.

Bei den Frauen sind 5000-Meter-Olympiasiegerin Vivian Cheruiyot aus Kenia und die Äthiopierin Feyse Tadese erste Anwärterinnen auf Platz eins. Die Frankfurterin Katharina Heinig und Fate Tola aus Gelnhausen sind die besten deutschen Starterinnen, für die es auch um die Norm (2:32:00 Stunden) für die Europameisterschaften 2018 in Berlin geht.

Insgesamt werden am Sonntag rund 25 500 Läufer an den Start gehen, darunter etwa 14000 Marathonläufer. Teilnehmer wie Zuschauer müssen sich auf Wind und Regenschauer einstellen.

(dpa)