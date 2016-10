Nach „Brexit”: Britischer Andrang nach Einbürgerung

Ein deutscher Pass ist das Ziel nicht nur von Migranten aus Krisengebieten, sondern zunehmend auch von Briten, die schon länger in Deutschland leben und nach dem Brexit-Referendum ihren Status als EU-Bürger behalten wollen. Das Regierungspräsidium Darmstadt verzeichnet derzeit einen deutlichen Andrang von Briten, die sich einbürgern lassen wollen. Während bis Ende September 2015 lediglich 70 Briten bei der Behörde einen Einbürgerungsantrag gestellt hatten, waren es seit dem Brexit-Votum bereits 250, wie eine Sprecherin am Dienstag mitteilte.

Bei den Briten mit dem Wunsch nach einem deutschen Pass handelt es sich allerdings nicht um Insel-Flüchtlinge, sondern um britische Bürger, die bereits in Hessen leben. Voraussetzung ist der Nachweis, dass sie ein unbefristetes Aufenthaltsrecht in Deutschland besitzen. So lange Großbritannien noch in der EU ist, können sie obendrein die britische Staatsbürgerschaft behalten.

Das Regierungspräsidium Darmstadt gilt als größte Einbürgerungsbehörde Deutschlands. Im vergangenen Jahr stellte die Behörde mehr als 9000 Einbürgerungen aus - insgesamt bekamen in Hessen 11 845 Menschen als Neubürger deutsche Ausweispapiere. In Hessen werden im Gegensatz zu anderen Bundesländern die Entscheidungen über Einbürgerungen zentral bei den drei Regierungspräsidien Darmstadt, Gießen und Kassel getroffen.

(dpa)