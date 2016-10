Nach tödlichem Streit: Weiter Fahndung nach Messerstecher

Nach einem tödlichen Streit in Kassel sucht die Polizei weiter nach einem Messerstecher. „Wir haben eine Beschreibung, aber kennen noch nicht seine Identität”, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Weil das Verbrechen im Trinker- und Drogenmilieu passiert sei, seien die Ermittler zuversichtlich, den Mann bald zu fassen. Der Unbekannte hatte in der Nacht zu Mittwoch einen 34-Jährigen mit einem Messer tödlich verletzt. Die beiden waren aus unbekannten Gründen in einen Streit geraten. Daraufhin zückte der Täter ein Messer und stach dem 34-Jährigen in den Hals. Das Opfer starb wenig später im Krankenhaus an den Verletzungen.

(dpa)