Nachbar versuchte noch zu helfen: Frau stirbt bei Brand

Eine 83 Jahre alte Frau ist während eines Feuers in ihrer Frankfurter Wohnung an Brandverletzungen gestorben. Ein Nachbar habe ihr in der Nacht zum Mittwoch noch geholfen, die Flammen auf ihrem Körper zu löschen, sagte eine Polizeisprecherin am Morgen. Der Mann sei durch den Alarm eines Rauchmelders auf den Brand aufmerksam geworden, habe sich Zutritt zu der Wohnung verschafft und die Frau im Badezimmer gefunden. Die Frau wollte sich dort nach Angaben der Polizei selbst ablöschen. Der Nachbar habe ihr dabei noch geholfen. Sie erlag jedoch wenig später ihren Verletzungen. Das Feuer war aus zunächst ungeklärter Ursache in einem anderen Teil der Wohnung ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen.

(dpa)