Schulserie: Nachhilfe: Geschäft mit Schulfrust boomt

Schlechte Noten, gute Umsätze – Nachhilfe ist in Deutschland ein Milliarden-Geschäft. Dabei geht es schon lange nicht mehr nur darum, Schülern bei wirklich schlechten Leistungen zu helfen. Mittlerweile sehen Eltern auch schon bei Zweien und Dreien auf dem Zeugnis „Optimierungsbedarf“. Vor allem wenn es um die Beurteilung für die weiterführende Schule oder den Endspurt im Abitur geht, wird in privaten Unterricht investiert. Ob das für die Schüler wirklich eine Hilfe ist? Bildungsexperten sind kritisch.

Jacqueline macht es für 11 Euro die Stunde. Mit ihren 25 Lenzen verweist sie auf zehnjährige Erfahrung, was wohl eine Art Kompetenzempfehlung sein soll. Wer indessen die Dienste von Carmen-Daniela aus Rodgau in Anspruch nehmen möchte, muss schon 30 Euro pro Stunde hinblättern. Schließlich macht sie, ebenfalls seit 20 Jahren im Geschäft, laut Angebot auch Hausbesuche. Außerdem gehört sie zur „Premium“-Garde eines Online-Anbieters, der Nachhilfelehrer jeden Alters offeriert: mit Foto, in ganz Deutschland, für alle Fächer, in unterschiedlichen Preis- und Professionalitätskategorien.

Der Nachhilfe-Markt boomt. Waren Nachhilfelehrer früher eher Hoffnung und Helfer in letzter Not, wenn eine Fünf im Zeugnis drohte oder schon notiert war, entscheiden sich heute Eltern für den zusätzlichen Privatunterricht schon weitaus früher. Nicht selten verpassen sie ihrem Kind gleichsam prophylaktisch den Zusatzunterricht, um eine schlechte Zeugnis- oder Klausurnote in einem beim Schüler ungeliebten Fach zu vermeiden. Längst gehören Nachhilfe-Institute in deutschen Städten zur Grundausstattung der Fußgängerzonen. Attraktive Innenstadtlagen garantieren neben großer Aufmerksamkeit bei potenzieller Kundschaft auch eine gute Erreichbarkeit und sind so ganz nebenbei Ausweis dafür, dass das Geschäft mit dem Zusatzunterricht offenbar kein schlechtes ist. Marktführer sind u. a. „Schülerhilfe“ und „Studienkreis“. Sie bieten neben der Förderung in einzelnen Fächern zudem die Betreuung und Begleitung der Hausaufgaben in Einzelsitzungen und in Kleingruppen an. Je nach Abo und Preis kann das Kind bis zu fünfmal wöchentlich kommen.

Pauken statt Urlaub

Was Nachhilfe-Anbietern zudem die junge Kundschaft vor allem nach Versetzungsterminen zutreibt, ist der Umstand, dass „Sitzenbleiber“ mit nicht mehr als zwei Fünfern auf dem Zeugnis per Nachprüfung, so diese erfolgreich absolviert wird, ein „Mangelhaft“ in eine günstigere Note umwandeln und dann doch noch die Versetzung in die nächst höhere Klasse schaffen können. Statt Familienurlaub oder Schwimmbad steht dann für diese Nachprüfungskandidaten während der sechs Wochen Sommerferien Pauken und Prüfungsdrill auf dem Programm. Organisierte Sommerferien-Kurse gehören folglich längst zum Standardangebot der Nachhilfeinstitute.

Nachhilfe boomt. Laut einer Studie der Bertelsmann-Stiftung aus dem Jahr 2016 erhielten hier zu Lande 14 Prozent aller Schülerinnen und Schüler zwischen sechs und 16 Jahren Nachhilfeunterricht. Für die Studie befragte Infratest dimap im Schuljahr 2014/15 bundesweit 4300 Erziehungsberechtigte. Eltern, deren Kinder Nachhilfe bekommen, gaben dafür demnach im Durchschnitt 87 Euro monatlich aus. Insgesamt 879 Millionen Euro jährlich, so rechnet die Studie vor, flossen bundesweit für Nachhilfeunterricht im Untersuchungszeitraum. Laut einer Untersuchung von Stiftung Warentest geben Eltern sogar rund eine Milliarde Euro pro Jahr für den Zusatzunterricht aus, Tendenz steigend. Das Geld für die nachmittägliche Büffelei geht entweder an einen privat organisierten Einzellehrer, der meist zum Schüler nach Hause kommt, oder an ein wohnortnahes Nachhilfeinstitut.

Eltern fehlt die Zeit

Obwohl täglich Tausende von Eltern bei Hausaufgaben und der Vorbereitung auf Klassenarbeiten ihrer Kinder helfen und assistieren, haben gerade sie es besonders schwer, den Zusatzunterricht zu leisten: weil es oft an Zeit und mitunter auch an der Kompetenz mangelt. Experten sehen Eltern ohnehin kritisch in der Rolle des Aushilfslehrers. „Wenn Eltern mit ihrem Kind für die Schule lernen, vermischt sich Fachliches mit Emotionen: Angst, dass das Kind den schulischen Anforderungen nicht gewachsen sein könnte, Ungeduld, weil man seine Zeit gern anders verbringen würde, Ratlosigkeit und manchmal auch Abneigung gegenüber einem Schulfach, das man selbst in schlechter Erinnerung hat: Diese Gefühle können zu Konflikten in der Eltern-Kind-Beziehung führen und auf beiden Seiten Druck aufbauen. Das gemeinsame Lernen macht dann weder dem Kind noch den Eltern Spaß, denn es ist von Streit geprägt, dauert daher viel länger als nötig und führt selten zu guten Ergebnissen“, so Christine Falk-Frühbrodt vom Institut für Integrative Lerntherapie und Weiterbildung (IFLW) mit Sitz in Kleinmachnow (Brandenburg). Um solche Konflikte gar nicht erst entstehen zu lassen oder zu befrieden, wählen Eltern, die es sich irgend leisten können, den Weg zur externen Unterstützung, sprich zum Nachhilfelehrer, zur Nachhilfelehrerin.

Die größten Probleme haben deutsche Schüler in den Fächern Mathematik, Englisch und Deutsch. Zumindest wird dafür, so das Ergebnis einer nicht repräsentativen Internetumfrage der Stiftung Warentest, am häufigsten Nachhilfe geordert. Offenbar mit Erfolg. Rund 80 Prozent der etwa 300 Nachhilfeerfahrenen gaben per Fragebogen an, dass sich die schulischen Leistungen um eine oder zwei Schulnoten verbessert hätten, und 73 Prozent würden den Nachhilfelehrer beziehungsweise das Institut uneingeschränkt weiterempfehlen.

Fehlt die Qualifikation?

In dem lukrativen wie umkämpften Markt um die Lernzusatzversorgung von Schülern spielen inzwischen auch Online-Anbieter mit – nicht nur bei der Vermittlung eines geeignet erscheinenden Lehrers, sondern direkt bei der Vermittlung des Lernstoffes. „Als wäre ich neben dir“, lautet der Slogan eines Anbieters, „Lehrer nach Wunsch, Zeitplan nach Wahl.“ Längst haben sich ins Online-Geschäft auch konventionelle Anbieter eingeklinkt. Sie fahren gleichsam zweigleisig mit dem Unterricht vor Ort und der Wissensvermittlung via Internet. „Studienkreis“, einer der Marktführer, wirbt mit „Zufriedenheitsgarantie“: „Nur Headset und Webcam nötig“.

Was alles so unbeschwert klingt, sehen Bildungsforscher durchaus kritisch. Sorgen macht etwa Dieter Dohmen, Direktor des Forschungsinstituts für Bildungs- und Sozialökonomie (FIBS) in Berlin, dass praktisch keine verlässlichen Informationen zur Qualifikation der Lehrkräfte vorlägen, die in den Nachhilfe-Instituten beschäftigt sind. Zum Betrieb einer Nachhilfeschule sei lediglich eine Gewerbeanmeldung notwendig, nicht aber ein Qualifikationsnachweis des Betreibers.

