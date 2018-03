Nachwuchs-Schützin Vennekampf Weltcup-Dritte in Mexiko

Schwache Beteiligung bei OB-Stichwahl in Frankfurt

Frankfurt/Main. Bei der Stichwahl um den Oberbürgermeister-Posten in Frankfurt hat sich am Sonntag eine schwache Beteiligung abgezeichnet. Nach Angaben der Stadt waren bis 14.00 Uhr erst 16 Prozent der Wahlberechtigten an die Urnen gegangen. mehr