Jungtiere im Doppelpack: Nachwuchs bei den Erdmännchen im Opel-Zoo

Gründerszene Studie: Licht und Schatten bei Frankfurter Start-ups

Frankfurt/Main. Frankfurt schlägt sich laut einer Studie teils überraschend gut in Sachen Gründerkultur. Im weltweiten Vergleich von Standorten für Start-ups befinde sich die Finanzstadt bei der internationalen Vernetzung und der Zusammenarbeit in der Szene global in der Spitzengruppe. mehr