Nächste Runde im Telekom-Prozess beginnt

16 Jahre nach dem umstrittenen Börsengang der Deutschen Telekom AG geht die juristische Aufarbeitung des Falls in die nächste Runde. Vor dem Oberlandesgericht Frankfurt wird von heute an erneut um möglichen Schadenersatz des einstigen Staatskonzerns an die rund 16 000 klagenden Kleinanleger verhandelt. Die Telekom lehnt bislang jegliche Zahlung ab. Auf dem Spiel stehen knapp 80 Millionen Euro.

Der Bundesgerichtshof hat bereits grundsätzlich entschieden, dass der Börsenprospekt aus dem Jahr 2000 einen schwerwiegenden Fehler enthielt. Ob die fehlenden Angaben zur US-Beteiligung Sprint die Anlegerentscheidung beeinflusst haben, ist eine der juristischen Fragen, die Karlsruhe ans OLG Frankfurt zurückverwiesen hat.

Laut Justiz liegen zur erneuten Verhandlung bereits mehr als 100 Anträge beider Seiten vor. Mit einer Entscheidung ist an diesem Donnerstag nicht zu rechnen, eine erneute Revision beim BGH zudem möglich.

Während der langen Verfahrensdauer ist der Musterkläger, ein Rentner aus Schwaben, in diesem Jahr gestorben. Der Prozess um seinen Fall, an dem modellhaft wichtige Rechtsfragen geklärt werden sollten, wird aber davon unberührt weitergeführt.

