Prozessurteil in Frankfurt: Nächtliches Parkverbot: Halter haftet bei Unfall mit

Öffentlicher Dienst Verdi weitet Warnstreiks aus: Aktionen ab Dienstag geplant

Frankfurt. Im Tarifstreit des öffentlichen Diensts weitet die Gewerkschaft Verdi ihre Warnstreiks aus. Von Dienstag (10. April) an werde es zu „umfassenden Streiks in Hessen” kommen, teilte Verdi am Freitag in Frankfurt mit. mehr