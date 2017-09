Personalwechsel: Nahles soll in die erste Reihe

Einerseits kann es für die SPD gar nicht besser kommen an diesem Nachwahl-Montag. Erst wirft gleich morgens um neun AfD-Vorsitzende Frauke Petry der eigenen restlichen Partei-Spitzenriege öffentlich die Brocken und den Fehdehandschuh hin. Und dann ergibt sich sehr rasch, wie zerbrechlich die angebliche Einigkeit der Union in Wahrheit ist – und wie dünn die Nerven vor allem der Christsozialen, vorneweg ihres Chefs Horst Seehofer. Interessiert über all diesen Aufgeregtheiten noch die SPD, die ihren großen Knaller – den Rückzug in die Opposition – ja noch am Wahlabend gezündet hat?

Sie interessiert. Und mehr, als ihrem Vorsitzenden und gescheiterten Kanzlerkandidaten Martin Schulz lieb ist. Zunächst sind da alle, die ein Interesse daran haben, die SPD als mögliche Regierungspartei im Spiel zu halten. Und das sind, wie sich erweist, sämtliche Teilnehmer des – jenseits von Schwarz-Rot – einzig möglichen Jamaika-Bündnisses. Sie alle versuchen, die SPD an einer ihrer verwundbarsten Stellen zu treffen: Sie werfen ihr vor, sich der Verantwortung für „die Staatspolitik“, wahlweise auch „die Staatsräson“, zu entziehen. Weil die Sozialdemokraten während der Kaiserzeit als „vaterlandslose Gesellen“ geschmäht wurden, tragen sie auch in ihrem 155. Jahr eine Art Trauma mit sich. Als müssten sie ihre Staatstreue noch immer nachweisen.

Schon am Wahlabend, in der Elefantenrunde, hat sich erwiesen: So billig will Martin Schulz sich nicht kriegen lassen. Er will sich, genau genommen, überhaupt nicht kriegen lassen. Weshalb er am Montagnachmittag zum einen betont, „staatspolitische Verantwortung“ habe die SPD „immer übernommen“. Und zum anderen sagt: „In eine Regierung von Angela Merkel würde ich nie eintreten.“

Er ist zuvor gefragt worden, ob… Und diverse Personalia sind der zweite Grund, weshalb Schulz und die Genossen mit Desinteresse nicht rechnen dürfen. Noch am Wahlabend hieß es, die neue Fraktionschefin sei bereits ausgewählt: Andrea Nahles. Nach den Sitzungen der Führung ist es nun offiziell. Und auch schon ein kleines Politikum. Geht es an, dass die Partei den Abgeordneten ihre Chefin gleichsam verordnet? Und hätte Schulz nicht gerne selbst…? „Nie darüber nachgedacht“, antwortet er. Und was das Nahles-Vorgehen betrifft: „Dass Vorschläge, die der Parteivorsitzende unterbreitet, nicht immer auf sofortigen Jubel stoßen, ist normal.“

Gemäkelt und mehr wird seit Sonntagabend ja auch an seiner eigenen Ankündigung, Vorsitzender bleiben zu wollen über den Parteitag im Dezember hinaus. Die Entscheidung ist wohl am Sonntagnachmittag gefallen, nach einer Diskussion im engeren Führungskreis. Nicht einstimmig – aber mehrheitlich.

Über Nahles’ Kandidatur dagegen ist am Montag nicht mehr besonders intensiv geredet worden. Zum einen hat die SPD wirklich größere Sorgen. Sie muss nun endlich tun, worum sie sich nach den Niederlagen 2009 und 2013 bestenfalls mit halber Kraft bemühte: Herausfinden, was sie will und kann, programmatisch und als Organisation – und wofür sie gebraucht wird und gebraucht werden will im politischen Spektrum. Ein Jahrzehnt, wähnen die Vorsichtigeren in der Partei, könne das schon dauern. Und dann sei das ganz sicher ein Prozess mit ungewissem Ausgang.

Die Befürworter der Nahles-Rochade finden, wenn in solchen Zeiträumen geplant werden müsse, sei „Verjüngung angeraten“. Nahles ist 47. Den Gegnern – vorneweg die Partei-Rechten „Seeheimer“ – geht alles zu schnell; offiziell. Inoffiziell wird die einstige Juso-Chefin noch immer den Linken in der SPD zugerechnet.

Und weil es heißt, ihr Erster Parlamentarischer Geschäftsführer könne Hubertus Heil werden, gerade noch Generalsekretär, der zu den „Netzwerkern“ gehört, jüngeren Abgeordneten, die sich in viele Richtungen anschlussfähig sehen, fürchten die Seeheimer wohl auch ganz schlicht, zu wenig abzubekommen von Posten und Einfluss in der Opposition.

Und nein, das ist kein bisschen SPD-typisch. Alle Parteien winden sich gerade in ähnlichen Personalproblemen. Martin Schulz immerhin ersparen sie ein paar Fragen danach, ob die SPD nicht doch in eine Koalition zu locken wäre und wie. Was, wenn die Union nach gescheiterten Jamaika-Verhandlungen kommt und reden will? „Reden kann man immer“, sagt Schulz. Und dann: „Aufgabe der SPD ist Opposition.“