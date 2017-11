Name der Hessentagsstadt 2020 wird bekanntgegeben

Wo feiert Hessen im Jahr 2020 sein großes Landesfest? Das Geheimnis um die Hessentagsstadt soll heute in Wiesbaden gelüftet werden. Gute Chancen kann sich Bad Vilbel nahe Frankfurt ausrechnen. Aber auch Haiger im Lahn-Dill-Kreis hatte Interesse an einem Hessentag „ab 2020” bekundet. In diesem Jahr war Rüsselsheim die Gastgeberstadt des zehntägigen Landesfests, 1,4 Millionen Besucher waren gekommen. Die Ausrichter der nächsten beiden Jahre stehen schon fest: 2018 ist das nordhessische Korbach an der Reihe, 2019 Bad Hersfeld.

(dpa)