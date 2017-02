Narren kommen meist trocken durch die Straßenfastnacht

Die hessischen Narren kommen am Sonntag und Montag weitgehend trocken durch die Straßenfastnacht. Wenn sich am Sonntag die Umzüge durch Frankfurt, Wiesbaden, Gießen und andere Orte schlängeln, lockern die Wolken örtlich sogar etwas auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach mitteilte. Nur in Nordhessen ist es stärker bewölkt und es kann etwas Regen fallen. Die Temperaturen klettern bis auf zwölf Grad, der Wind weht nur mäßig.

Auf stärkere Bewölkung müssen sich die Fastnachter bei den Rosenmontagsumzügen in Fulda, Marburg oder Herbstein im Vogelsberg einstellen. Bis zum Mittag bleibt es aber meist trocken, erst am Nachmittag ziehen von Westen her schauerartige Regenfälle auf. Der Wind weht bei Höchstwerten von 13 Grad mäßig bis frisch. Am Dienstag kann es den ganzen Tag immer wieder Schauer, nachmittags auch einzelne Gewitter geben.

(dpa)