Natalia Franz neue Vorsitzende der hessischen Jusos

Natalia Franz aus Kassel ist am Sonntag zur neuen Vorsitzenden der hessischen Jusos gewählt worden. Die 25-Jährige erhielt bei einer Landeskonferenz des SPD-Nachwuchses in Gießen 80 Prozent der abgegebenen Stimmen, wie ein Sprecher sagte. Einen Gegenkandidaten gab es nicht. Franz folgt auf Patrick Krug. Der 29-Jährige stand rund zwei Jahre an der Spitze der hessischen Jusos und war nun nicht mehr angetreten. Er wird auf dem Parteitag der SPD Ende November für den Landesvorstand kandidieren.

Die rund 70 Delegierten diskutieren in Gießen zudem unter dem Motto „Hessen von morgen” über die Themen für den kommenden Landtagswahlkampf. Auch das Ergebnis der Bundestagswahl vom September war dem Sprecher zufolge Thema. Dabei sei von Juso-Seite klar gemacht worden, dass man den Erneuerungsprozess der SPD grundsätzlich begrüße, er aber nicht weit genug gehe. Zu Gast war bei der Landeskonferenz auch die Generalsekretärin der SPD Hessen, Nancy Faeser.

(dpa)