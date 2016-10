Navi oder App könnten bald vor Wildwechsel warnen

Mit einem neuen hessischen Wildunfallkataster sollen künftig Unfälle mit Reh, Wildschwein und Co. vermieden werden. Matthias Böhm von der Straßenbaubehörde Hessen Mobil will in den kommenden Jahren eine Schnittstelle entwickeln, damit Autofahrer über ihr Navigationssystem oder Smartphone vor besonders regem Wildwechsel gewarnt werden. 2015 war die Zahl der Wildunfälle auf Hessens Straßen um rund ein Fünftel auf einen Höchststand von 19 093 gestiegen.

Böhm will bis 2020 das Kataster für die Anbieter von Apps so aufbereiten, dass Autofahrer über die Computerprogramme mit lokalen Warnhinweisen versorgt werden können. Die Daten stammen von der Polizei, von Jägern und von Hessen Mobil. „Mit Hilfe dieser Angaben lässt sich die Wahrscheinlichkeit berechnen, nach der zu einer bestimmten Tageszeit an einem bestimmten Ort etwa ein Hirsch kreuzt”, erklärte Böhm.

(dpa)