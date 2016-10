Neubau Polizeipräsidium: Warten und kein Ende in Sicht

Die für Südosthessen zuständigen Polizisten warten seit gut zehn Jahren auf ein neues Präsidium - und müssen sich weiter in Geduld üben: Das Vergabeverfahren für das in Offenbach geplante und mindestens 173 Millionen Euro teure Gebäude läuft immer noch. Derzeit werden nach Angaben des Landesbetriebs Bau und Immobilien Hessen Angebote der Bieter ausgewertet. Ursprünglich sollte das Polizeipräsidium Südosthessen bereits 2015 fertig sein. Aktuell gibt es aber nicht einmal einen Termin für die Grundsteinlegung.

Der Baubeginn hatte sich schon mehrfach verzögert. Grund für die jüngste Verzögerung war ein Rechtsstreit um die Vergabe der Arbeiten. Ein unterlegener Bieter hatte Konkurrentenklage erhoben. Der Prozess ging bis zum Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt. Nach einem OLG-Beschluss vom Juli 2016 sei dann ein Teil des Bieterverfahrens zurückgesetzt worden, so der Landesbetrieb. Damit bekamen einige Bieter die Chance, Angebote nachzubessern. Details nannte der Landesbetrieb nicht.

Das Land Hessen will das Vorhaben in öffentlich-privater Partnerschaft (Public Private Partnership) umsetzen. Ein privates Unternehmen soll das Gebäude planen und bauen und später an das Land vermieten. Das neue Gebäude soll etwa 800 Polizisten Platz bieten. Das alte Präsidium ist marode. Das Polizeipräsidium Südosthessen ist für die Region von Offenbach bis nach Hanau und den Main-Kinzig-Kreis zuständig.

