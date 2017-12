Neue Betonmischung für Brücken erfolgreich erprobt

Bei einem bundesweit einmaligen Pilotprojekt sind gute Erfahrungen mit einem neuen Beton für Brücken-Bauarbeiten gesammelt worden. Die Verwendung eines ultrahochfesten Faserbetons, abgekürzt UHFB, sei bei dem Versuch in Fulda erfolgreich gewesen, sagte Joachim Schmidt vom Straßen- und Verkehrsmanagement Hessen Mobil: „Der Baustoff ist sehr gut einbaubar.” Wichtig sei aber, dass das zähe Material aufgrund seiner Eigenschaften schnell verbaut werde. Der wasserdichte Hochleistungswerkstoff, der annähernd so druckfest wie Stahl sei, bestehe aus Wasser, Zement, Quarzmehlen, Silikastaub, feinkörnigem Sand, chemischen Zusatzmitteln und Stahlfasern.

Der neue Brücken-Beton soll zur effizienteren Instandsetzung von Bestandsbauwerken eingesetzt werden, wie Schmidt erklärte. Angesichts des großen Sanierungsbedarfs an Brücken in Deutschland ist UHFB besonders interessant. Der Baustoff habe zwar noch keine bundesweit einheitliche Zulassung. Das zuständige Ministerium in Berlin habe aber sehr starkes Interesse und beabsichtige, ein Regelwerk fertigen zu lassen.

Ausprobiert wurde der Beton an einer Brücke an der Landesstraße 3378, die nahe der Autobahnausfahrt Fulda-Nord über die B 27 führt. Laut Hessen Mobil kann mit dem neuen Beton schneller und günstiger gearbeitet werden. Bauten sollen tragfähiger und nachhaltiger werden.

(dpa)