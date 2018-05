Neue Luisenburg-Chefin Simmler mag die Kleinstadt

Die lange in Hessen tätige, neue künstlerische Leiterin der Luisenburg-Festspiele in Wunsiedel, Birgit Simmler (46), schätzt das Leben in der Kleinstadt. „Vor Mitte 30 hätte mich niemand aufs Land gekriegt”, sagte Simmler. Dann aber habe sie die Entscheidung, zunächst als Kulturreferentin ins mittelhessische Biedenkopf zu gehen, sehr bewusst getroffen. In ihrer Zeit als Showkoordinatorin auf Kreuzfahrtschiffen habe sie gesehen: Große Städte funktionierten ähnlich. Authentizität dagegen gebe es vor allem an kleineren Orten.

Im September hatte Simmler die künstlerische Leitung des Freilicht-Theater-Festivals auf der Luisenburg übernommen und steht jetzt vor ihrer ersten Spielzeit. Simmler ist mit ihrer Familie komplett nach Wunsiedel umgezogen. Die Kleinstadt erlebe sie als sehr entspannt, betonte sie.

Nach ihrer Ausbildung am New Yorker Broadway arbeitete Simmler als Regisseurin und Produzentin für zahlreiche Theater und Festivalbühnen. Die Luisenburg-Festspiele locken im Sommer im Schnitt 130 000 Zuschauer an. Auftakt ist dieses Jahr mit dem „Dschungelbuch” am 5. Juni, die Eröffnungsgala der Festspiele steigt am 22. Juni.

(dpa)