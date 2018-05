Neue Projekte gegen drohenden Hausärzte-Mangel

Weil viele Hausärzte bald in Ruhestand gehen, warnen Gesundheitspolitiker vor leerstehenden Praxen. Um dem drohenden Hausärztemangel zuvorzukommen, wurde ein Zentrum zur Unterstützung junge Allgemeinmediziner in Hessen ins Leben gerufen. Heute werden dort vier neue Projekte zur Nachwuchsförderung vorgestellt.

Mit dabei sind Hessens Sozialminister Stefan Grüttner (CDU), der Direktor des Instituts für Allgemeinmedizin am Frankfurter Uni-Klinikum und der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung. Das „Kompetenzzentrum Weiterbildung Allgemeinmedizin Hessen” hat Standorte in Frankfurt und Marburg. Es organisiert seit mehr als fünf Jahren Seminare für Ärzte in Weiterbildung. Ein Baustein ist ein Mentoring-Programm.

(dpa)