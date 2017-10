Neue RMV-Ticketautomaten werden an drei Standorten getestet

Mehr Kundenservice und zusätzliche Technik: Der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) steht vor einem Generationswechsel der Fahrkartenautomaten. Die ersten Geräte stehen bereits an drei Standorten und absolvieren seit Wochenbeginn gewissermaßen den Probelauf, wie ein Unternehmenssprecher sagte. Doch die Automaten in Kelkheim-Hornau, Köppern und Neu-Anspach sind nur der Anfang. Bis zum Frühjahr 2018 sollen stufenweise 638 neue Automaten an S-Bahn- und Regionalzug-Halten aufgestellt werden. Zu den Neuerungen der neuen Automatengeneration gehören ein verbessertes Display, kontaktlose Zahlung und Scheine als Rückgeld.

(dpa)