Neue Regelungen für Smartphones

Gelbe Markierungen, Ruhezonen in Zügen und Selfie-Stick-Verbote in Museen: Smartphones haben nahezu alle Lebensebereiche erobert und führen zu neuen Regeln - auch in Hessen. Bei der Bundestagswahl am 24. September ist Fotografieren und Filmen in der Kabine verboten, so sieht es die neue Bundeswahlverordnung vor. Zukunftsforscher sind aber überzeugt, dass die Menschen nach und nach achtsamer mit ihren mobilen Telefonen umgehen werden. Experten wie Matthias Horx und Andreas Steinle sprechen bereits von einem Trend namens „Omline” - in Anlehnung an die Mediationssilbe „Om”.

(dpa)