Neue Stabstelle zu Fluglärm nimmt im Oktober Arbeit auf

Von Oktober an sollen Frankfurter Bürger eine zentrale Anlaufstelle für Fluglärm-Probleme haben. Dann nimmt eine neue Stabstelle im Dezernat von Oberbürgermeister Peter Feldmann die Arbeit auf. „Sie soll einen besseren Fluglärmschutz erarbeiten und Kriterien für regionale Lärmobergrenzen erarbeiten”, kündigte die parteilose Stadträtin Ursula Fechter am Freitag an.

„Es ist unser erklärtes Ziel, wirtschaftliche Stärke und Lärmreduzierung in Einklang zu bringen”, sagte Feldmann. Mit 80 000 Arbeitsplätzen sei der Frankfurter Flughafen der wirtschaftliche Motor von Stadt und Region. Gleichzeitig führe der Flugbetrieb aber zu erheblicher Lärmbelästigung. „Wir wollen gemeinsam mit der Region dafür kämpfen, dass es am Frankfurter Flughafen im Vergleich zum derzeitigen Stand leiser wird”, betonte Feldmann.

Unter anderem sollten die Bemühungen um eine Reduzierung von Flügen zwischen 22.00 Uhr und 23.00 Uhr sowie zwischen 5.00 und 6.00 Uhr morgens fortgesetzt werden.

(dpa)