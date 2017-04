Am Mittwoch (26.4.) sollen in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst” neue Erkenntnisse zur Stimme des Entführers vorgestellt werden, wie der Sprecher der Staatsanwaltschaft Gießen, Thomas Hauburger, am Montag sagte. Auch die Belohnung für Hinweise, die zum Täter führen, solle deutlich erhöht werden. Bislang liegt die Summe bei 5000 Euro, Details zur Aufstockung nannte Hauburger nicht.

Der behinderte Sohn des baden-württembergischen Unternehmers Würth war am 17. Juni 2015 in Schlitz (Vogelsbergkreis) gekidnappt worden. Einen Tag später wurde er in einem Wald bei Würzburg unversehrt an einen Baum gekettet gefunden.