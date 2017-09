Neue Weinkönigin wird gewählt: Eine Hessin dabei

Sechs junge Frauen - darunter auch eine Hessin - wetteifern heute in Neustadt an der Weinstraße um die Krone der deutschen Weinkönigin. Für das große Finale qualifiziert haben sich die Gebietsweinköniginnen aus Franken, von der Hessischen Bergstraße, von der Nahe, aus der Pfalz, aus Rheinhessen und aus Sachsen. Auf sie warten zahlreiche Aufgaben wie Wissenstests, spontane Reden und Weinproben. Die Siegerin präsentiert den deutschen Wein für ein Jahr im In- und Ausland. Der SWR überträgt das Spektakel live. Jede Finalistin bringt ihren eigenen Fanclub mit in den Saal.

(dpa)