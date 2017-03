Neue Werbe- und Sponsoringregelung in Schulgesetz geplant

Das neue Schulgesetz wird nach Einschätzung des Kultusministeriums voraussichtlich im Mai im Landtag verabschiedet. Einer der umstrittenen Punkte ist eine geplante Neuerung zum Thema Werbung und Sponsoring in der Schule. Nach einer Anhörung im Landtag sei nun eine Klarstellung an der bisher im Gesetzentwurf vorgesehenen Formulierung geplant, sagte ein Ministeriumssprecher in Wiesbaden. Werbung für politische, religiöse oder weltanschauliche Interessen sowie kommerzielle Werbung an Schulen war schon bisher unzulässig. Künftig solle dies explizit auf Gesetzesebene geregelt werden. Inhaltlich sei keine Verschärfung geplant, sagte der Sprecher.

Kritik an der Neuregelung war vor allem von der FDP gekommen. Deren bildungspolitischer Sprecher Wolfgang Greilich hatte darauf hingewiesen, dass Sponsoring an Schulen dringend nötig sei. So seien beispielsweise berufliche Schulen auf Unterstützung aus der Wirtschaft angewiesen, etwa, um Autos für Werkstattzwecke zu erhalten. Auch die Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände (VhU) hatte Nachbesserungsbedarf im Gesetzentwurf der schwarz-grünen Koalition bei der Abgrenzung von Werbeverbot und Sponsoring gesehen.

(dpa)