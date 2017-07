Neue multilinguale Grundschule stellt sich vor

Zu Beginn des kommenden Schuljahres Mitte August will in Frankfurt eine neue multilinguale Grundschule öffnen. Heute wollen die Verantwortlichen der Privatschule Fintosch ihre Pläne erläutern. Nach Auskunft des Kultusministeriums ist die Einrichtung im Februar vom staatlichen Schulamt als Ersatzschule genehmigt worden.

Privatschulen erfreuen sich in Hessen in den vergangenen Jahren zunehmender Beliebtheit - vor allem im Rhein-Main-Gebiet. Im gerade zu Ende gegangenen Schuljahr wurden an den privaten allgemeinbildenden Schulen in Hessen rund 46 000 Schüler unterrichtet - ein Höchststand. Rund 7,3 Prozent aller Schüler besuchten damit eine Schule in privater Trägerschaft. Besonders hoch war der Anteil in den Förderschulen und Gymnasien.

Allerdings sind die Hürden für eine Gründung hoch. Das Land gibt nach dem Ersatzschulfinanzierungsgesetz zwar Zuschüsse zu den Personal- und Sachkosten. Diese Gelder fließen aber erst drei Jahre nach Genehmigung der Schule. Nach Angaben des Verbandes Deutscher Privatschulen kommt es in Hessen jedes Jahr zu drei bis vier erfolgreichen Neugründungen.

(dpa)