Neuer Bodenbelag sorgt für Augenreizungen an Grundschule

In einer Grundschule in Frankfurt hat ein neuer Fußbodenbelag für Augenreizungen bei mehreren Kindern und Betreuern gesorgt. Die acht Kinder und sieben Erwachsenen hätten am Dienstagnachmittag über Beschwerden geklagt, berichtete die Polizei. Die Feuerwehr sprach von insgesamt 17 Betroffenen. Die Reizungen seien nach den ersten Ermittlungen auf ein Mittel zurückzuführen, das für den neuen Bodenbelag verwendet worden sei, berichtete die Polizei weiter. Nach Angaben einer Sprecherin waren mehrere Rettungswagen vor Ort. Die angerückte Feuerwehr sorgte dafür, dass das Gebäude durchgelüftet wurde.

(dpa)