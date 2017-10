Neuer Campus für Frankfurter Privatuni eröffnet

Die private Wirtschaftsuniversität Frankfurt School of Finance & Management hat einen neuen Campus. Am Donnerstag wurde er offiziell eröffnet. In dem neuen Komplex der Hochschule studieren im laufenden Wintersemester etwa 1900 junge Leute.

Die meisten Studenten (930) streben einen Bachelor-Abschluss an. Etwa 600 wollen ihren Master und 66 ihren Doktor machen. Viele studieren pro Woche drei Tage und sind drei Tage in einem Unternehmen beschäftigt. Außerdem gibt es eine Fortbildung für ungefähr 300 Berufstätige im Programm Master of Business Administration.

Die Studiengebühren für einen Master liegen den Angaben zufolge bei rund 35 000 Euro für vier Semester. Beim Bachelor of Science sind es etwa 6800 Euro pro Semester.

Die Kosten in Höhe von 110 Millionen Euro für den neuen Campus hat die Hochschule nach eigenen Angaben selbst finanziert, unter anderem mit dem Verkauf ihres zu klein gewordenen, einstigem Stammsitzes im Frankfurter Ostend.

(dpa)