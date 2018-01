Die Zahl der Erwerbstätigen hat in Hessen 2017 einen neuen Höchststand erreicht. 3,44 Millionen Menschen hatten im Vorjahr ihren Arbeitsort im Land, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Das entspricht 60 600 neuen Arbeitsplätzen oder einem Plus von 1,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Mit dieser erneuten Zunahme habe sich ein Trend der letzten zehn Jahre fortgesetzt. In 2017 sei die Zahl der Erwerbstätigen in Hessen sogar stärker als im Bund mit einem Plus von 1,5 Prozent gestiegen.

Der Arbeitsplatzaufbau ist nach Angaben der Statistiker vor allem auf den Anstieg der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten zurückzuführen. Der stärkste Rückenwind sei dabei aus der Dienstleistungsbranche gekommen: Im Jahresvergleich gab es über 53 700 neue Arbeitsplätze (plus 2,0 Prozent). Insgesamt waren 78 Prozent aller Erwerbstätigen in Hessen im Vorjahr im Dienstleistungsbereich beschäftigt.

Auch im Produzierenden Gewerbe, im Handel und Gastgewerbe sowie bei den Finanz- und Versicherungsdienstleistern zählten die Statistiker mehr Arbeitsplätze. In der Land- und Forstwirtschaft sowie der Fischerei, wo rund ein Prozent der hessischen Erwerbstätigen im Einsatz sind, gab es dagegen einen Rückgang um 6,1 Prozent auf 1700 Personen.

