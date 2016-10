Diebstahl im Kaiserdom: Neuer Knochensplitter soll gestohlene Reliquie ersetzen

Da von einer im Frühjahr gestohlenen Reliquie weiterhin jede Spur fehlt, soll im Frankfurter Kaiserdom künftig einfach ein anderes Knochenstück der Heiligen Hedwig gezeigt werden. Stadtdekan Johannes zu Eltz habe aus Trzebnica (Trebnitz) in Polen einen neuen Splitter aus dem Schädel der Herzogin von Schlesien besorgt. Die Reliquie soll erstmals am 16. Oktober, dem Namenstag der Heiligen Hedwig (1174-1243), in einer Seitenkapelle von St. Bartholomäus präsentiert werden, wie die Katholische Stadtkirche am Montag in Frankfurt mitteilte.

Der in einer Sonnenmonstranz gefasste Knochensplitter war am 26. April dieses Jahres gestohlen worden. Sein materieller Wert gilt als gering. Von dem Täter fehlt bislang jede Spur. Hedwig war die Herzogin von Schlesien. Sie wird als Patronin in Deutschland und Polen verehrt und gilt als Trösterin der Heimatvertriebenen. Die gestohlene Reliquie war eine Dauerleihgabe des Bistums Görlitz.

(dpa)