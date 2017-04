Neuer Leiter des Schauspielhauses präsentiert Spielplan

Der neue Leiter des Frankfurter Schauspielhauses, Anselm Weber, will heute um 11.00 Uhr den Spielplan für 2017/2018 präsentieren. Weber kommt vom Bochumer Schauspielhaus. In der Saison 2015/2016 hatte das Schauspielhaus Bochum nach Angaben der Stadt die 200 000-Zuschauer-Marke geknackt. Dies sei eine der höchsten Besucherzahlen in seiner Geschichte.

Im Vorfeld hatte Weber das Publikum in Frankfurt als sehr anspruchsvoll bezeichnet. Viele Menschen kämen viel herum und wüssten auch, was in London, Paris oder New York passiert. „Und es gibt eine hohe Tradition des kritischen Diskurses in dieser Stadt”, sagte Weber. Theater sei jedoch nicht nur ein Ort der Hochkultur, der einer begrenzten Zahl von Menschen vorbehalten sei. „Man darf nie aufgeben, neue Schichten zu gewinnen.”

Weber übernimmt ein zwar künstlerisch sehr erfolgreiches, aber baulich völlig marodes Haus. Noch ist unklar, ob die Doppelanlage am Willy-Brandt-Platz, die sich Schauspiel und Oper teilen, saniert oder abgerissen und neu gebaut wird. Weber löst Oliver Reese ab, der zur neuen Spielzeit ans renommierte Berliner Ensemble (BE) geht. Er wird dort Nachfolger von Claus Peymann.

(dpa)