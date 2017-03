Neuer Masernfall an Schule: Hessenweit mehr Erkrankungen

An einem Gymnasium in Hofheim (Main-Taunus-Kreis) ist eine Schülerin an Masern erkrankt. Weil das Mädchen mit ihrer Infektion in der Schule war, werden am (morgigen) Mittwoch Impfausweise aller Schüler, Lehrer und Mitarbeiter geprüft, wie der Kreis am Dienstag mitteilte. Wer keinen Impfschutz nachweisen kann, dürfe die Schule danach vorläufig nicht besuchen, hieß es.

Insgesamt ist die Zahl der gemeldeten Masernfälle seit der letzten Februarwoche erneut angestiegen - damals waren landesweit 47 Fälle bekannt. Mittlerweile seien es 60, teilte das Sozialministerium in Wiesbaden auf Anfrage mit (Stand: 7. März). Das Ministerium zählt die Fälle seit Beginn des neuen Jahres. Die Zahl schließt auch jene Fälle ein, bei denen die Erkrankten inzwischen genesen sind. In ganz Hessen hatte es im vergangenen Jahr laut Robert-Koch-Institut zehn Fälle gegeben, im Jahr zuvor 64. 2014 hatte das Institut 20 Fälle registriert.

(dpa)