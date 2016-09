Leitfaden aus Patientensicht: Neuer Patientenratgeber soll Krankenhausbehandlungen sicherer machen

Das Vertrauen ins Klinikpersonal scheint sich in Grenzen zu halten: Laut einer europaweiten Umfrage im Auftrag der EU-Kommission halte es jeder zweite Bürger für wahrscheinlich, während eines Krankenhausaufenthalts einen Schaden zu erleiden, berichtet die Landesvorsitzende der Techniker Krankenkasse, Barbara Voß. Nun sind die Standards in deutschen Kliniken sicher höher als in manchen anderen europäischen Ländern, aber auch hier passieren Pannen. 4064 bestätigte Behandlungsfehler ermittelten die Gutachter der Krankenkassen bundesweit für das vergangene Jahr, 205 Patienten starben demnach. In Hessen zählt die Landesärztekammer für das Jahr 2015 insgesamt 138 Behandlungsfehler, von denen 13 zum Tod des Patienten führten.

Maßnahmen zur Qualitätssicherung in Krankenhäusern und deren Mitarbeitern gab und gibt es immer wieder, ein neues Projekt in Hessen setzt nun beim Patienten direkt an: Die Broschüre „Sicher im Krankenhaus – Ein Ratgeber für Patienten“ soll sofort bei der Ankunft in der Klinik überreicht werden und darüber informieren, was das Haus für die Sicherheit der Patienten tut, diese aber auch ausdrücklich zur Eigeninitiative ermuntern. Die besteht nach den Vorstellungen der Verfasser vor allem aus Fragen, Fragen, Fragen . . .

„Hochrisikobereich“

„Fragen Sie bei Unsicherheit lieber einmal zu viel als einmal zu wenig nach. Dies ist ein wesentlicher Beitrag zu Ihrer Sicherheit!“, heißt es in dem 24-Seiten-Heftchen, das Sozialministerium, Techniker Krankenkasse (TK) und Aktionsbündnis Patientensicherheit (APS) gemeinsam erarbeitet haben.

Denn „Krankenhäuser sind Hochrisikobereiche, wie Atomkraftwerke oder der Luftverkehr“, sagt Hartmut Siebert, Vize-Vorsitzender des APS. Internationalen Studien zufolge kommt es bei fünf bis zehn Prozent aller Krankenhausbehandlungen zu Pannen, von denen die Hälfte als vermeidbar gilt. Das kann ein falsches Medikament sein, in der Wunde zurückgelassene Fremdkörper wie Tupfer oder OP-Besteck oder Wundinfektionen wegen Hygienemängeln. 14 Mal sei im vergangenen Jahr in Deutschland ein falsches Körperteil operiert worden, ebenfalls 14 Mal ein Patient verwechselt worden, sagt Voß.

Deshalb ermuntert der Leitfaden den Patienten ausdrücklich dazu, das Klinikpersonal zu bitten, immer wieder Namen und Geburtsdatum abzugleichen, sich eine Händedesinfektion bestätigen zu lassen oder nachzufragen, warum welche Medikamente eingenommen werden sollen. Die Mitarbeiter in den bislang teilnehmenden Krankenhäusern seien eigens geschult worden, wie sie die Patienten über Sinn und Zweck des Leitfadens aufklären könnten, berichtet APS-Vize Siebert.

Bislang ist das Heft laut Sozialminister Stefan Grüttner (CDU) lediglich in drei Kliniken im Einsatz: Im Ketteler Krankenhaus Offenbach, im Klinikum Fulda und in der Asklepios Paulinen Klinik in Wiesbaden. Nach der Erprobungs- und Bewertungsphase soll das Heft vermutlich im kommenden Jahr allen hessischen Kliniken zugänglich gemacht werden, so Sozialminister Grüttner. Die Kosten in Höhe von 130 000 Euro teilen sich Ministerium, TK und APS zu je einem Drittel.

Positive Reaktionen

Paulinen-Geschäftsführer Ulrich Schulze aus Wiesbaden berichtet von sehr positiven Reaktionen der 150 Patienten, die den Ratgeber in der dortigen Chirurgie und in der Inneren Medizin bekommen haben. „Die Patienten fragen nun viel gezielter nach, wenn sie etwas nicht verstanden haben, diese Rückmeldungen helfen dem Klinikpersonal, ihre Arbeit noch besser zu machen“, sagt Schulze.

Während Grüttner und Siebert sich über „die erste bundesweite Initiative dieser Art in einem Flächenland“ freuen, sieht die Deutsche Stiftung Patientenschutz die Verantwortung umgedreht: Die Idee, Patienten zur Kontrolle des Krankenhauspersonals anzuhalten, sei absurd, sagt deren Vorstand Eugen Brysch der Nachrichtenagentur dpa. Für die Linken-Fraktion im hessischen Landtag ist der „ungeheure Arbeits- und Zeitdruck“ Auslöser vieler Pannen in den Krankenhäusern: Das Hauptproblem sei nicht, dass es zu viele uninformierte Patienten gebe, sondern darin, dass es schlicht zu wenig Pflegepersonal in den Kliniken gebe, so deren gesundheitspolitische Sprecherin Marjana Schott.