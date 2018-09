Neuer Präsident der Landesärztekammer präsentiert Agenda

Vier Wochen nach seiner Wahl stellt der neue Präsident der Landesärztekammer Hessen heute seine Agenda vor. Edgar Pinkowski war am 25. August auf der Delegiertenversammlung in Bad Nauheim bis zum Jahr 2023 gewählt worden. Er folgt auf Gottfried von Knoblauch zu Hatzbach, der die Landesärztekammer zehn Jahre lang geführt hatte.

Pinkowski ist 62 Jahre alt. Er wurde in Wetzlar geboren und arbeitet als Anästhesist und Schmerztherapeut in einer Gemeinschaftspraxis in Pohlheim (Kreis Gießen). Er sei ein Freund pragmatischer Entscheidungen, hatte er nach seiner Wahl gesagt - und sich kurz darauf gleich in einem heiklen Thema positioniert: Pinkowski hält die von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) vorgeschlagene Widerspruchslösung beim Thema Organspende für richtig.

Weitere Themen auf Pinkowskis Agenda: Die neue Weiterbildungsordnung, bessere Arbeitsbedingungen, mehr Vereinbarkeit von Beruf und Familie, die Digitalisierung im Gesundheitswesen und die Zukunft der ärztlichen Versorgung auf dem Land.

