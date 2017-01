Neuer Rekord bei Studierendenzahlen an Hessens Hochschulen

Mit über 250 000 Studierenden im Wintersemester 2016/17 gibt einen neuen Rekord an Hessens Hochschulen. Der Zuwachs um über 6000 Studenten im Vergleich zum vergangenen Wintersemester geht sowohl auf mehr inländische als auch mehr ausländische Jungakademiker zurück, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Fast 22 500 Studierende an Hessens Hochschulen (plus 3,7 Prozent) haben ihre Hochschulzugangsberechtigung im Ausland erworben - so viele wie noch nie zuvor. Die höchsten Anteile an ausländischen Studenten haben Chinesen, Inder und Kameruner. Aus den EU-Mitgliedstaaten kommen die meisten Jungakademiker aus Bulgarien, Italien und Frankreich.

(dpa)