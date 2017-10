Neuer Standard beim digitalen Antennen-TV

In wenigen Tagen wird das digitale Antennenfernsehen auch im Raum Kassel sowie in der Rhön auf den neuen Standard DVB-T2 HD umgestellt. Damit ende am 8. November die Übertragung des DVB-T-Standards, teilte die ARD am Freitag mit. Nach Angaben des Hessischen Rundfunks betrifft die Umstellung in Nordhessen die Senderstandorte Hoher Meißner, Habichtswald und Kassel-Söhrewald. In Osthessen werde an den Standorten Kreuzberg und Pfaffenberg umgestellt.

Um danach kein schwarzes Bild zu haben, sei ein DVB-T2-fähiges Endgerät nötig. Dies könne ein Fernseher oder eine Set-Top-Box sein. Orientierung biete das grüne DVB-T2 HD-Logo, teilte der Sender mit. Mit dem neuen Empfangsformat sind eine größere Programmauswahl und eine deutlich bessere Bildqualität möglich.

(dpa)