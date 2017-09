Neues „E” hängt: Schriftzug am Landtag wieder intakt

Der Schriftzug „Hessischer Landtag” am Parlamentsgebäude in Wiesbaden ist wieder komplett. Am Donnerstag sei der letzte fehlende Buchstabe - ein E - aus Metall eingesetzt worden, sagte eine Sprecherin des Landtages. Das „E” war vorübergehend von einem Holzbuchstaben ersetzt worden. Das ebenfalls ramponierte Metall-H konnte demnach repariert werden. Im August war der Schriftzug teilweise von einem Lastwagen abgefahren worden - zwischenzeitlich stand dort nur noch „ssischer Landtag”.

(dpa)