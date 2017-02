Neues Gutachten über Moscheeverband Ditib

In der Debatte um islamischen Religionsunterricht sollen drei Wissenschaftler im Auftrag der hessischen Landesregierung den Moscheeverband Ditib begutachten. „Wir möchten der Frage nachgehen, ob unser Kooperationspartner weiterhin in hinreichendem Maße unabhängig vom türkischen Staat ist”, erklärte Kultusminister Alexander Lorz (CDU) am Donnerstag in Wiesbaden.

Mit dem neuen Gutachten solle „jede auch nur theoretisch denkbare externe Einflussnahme auf den Unterricht und unsere Lehrkräfte” ausgeschlossen werden, erklärte Lorz. Es knüpft an frühere religionswissenschaftliche und verfassungsrechtliche Expertisen an. Ditib ist einer von mehreren Partnern der Regierung beim bekenntnisorientierten Religionsunterricht, der seit dem Schuljahr 2013/2014 angeboten wird.

Die Gutachter sind Professor Mathias Rohe vom Erlanger Zentrum für Islam und Recht, Türkeiexperte Dr. Günter Seufert von der Stiftung Wissenschaft und Politik sowie der Staatsrechtler Prof. Josef Isensee. Derzeit besuchen rund 3200 Schüler an 56 hessischen Grundschulen den bekenntnisorientierten Religionsunterricht in Kooperation mit Ditib beziehungsweise mit Ahmadiyya Muslim Jamaat Deutschland. Diese Religionsgemeinschaft ist nicht Gegenstand des Gutachtens.

(dpa)