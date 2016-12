Das neue Jahr startet in Hessen so, wie das alte endete: neblig trüb. Aber im Laufe des Sonntags lockert sich vor allem in Südhessen die Wolkendecke zeitweise etwas auf, wie der Wetterdienst in Offenbach am Samstag mitteilte. Die Sonne soll sich in der zweiten Tageshälfte allerdings eher zurückhalten. In weiten Teilen des Landes bleibt es wolkenverhangen. Niederschlag wird aber keiner erwartet. Die Temperatur erreicht null bis vier Grad.

(dpa)