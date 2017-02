Neues Konzept für Lichtfestival Luminale wird präsentiert

Das Lichtfestival Luminale zieht alle zwei Jahre Zehntausende Besucher in Frankfurt an. Heute wollen die Organisatoren von der Messe Frankfurt und Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) das neue Konzept vorstellen. Es soll erstmals bei der nächsten Luminale im März 2018 greifen. Der Vertrag mit dem bisherigen Kurator Helmut Bien war nicht verlängert worden, das Projekt wurde neu ausgeschrieben. Bien hat sich nach Angaben der Messe aber nicht erneut beworben.

2016 war die achte Auflage des Lichtkulturfests in Frankfurt und teils auch in Offenbach veranstaltet worden. Mehr als 200 leuchtende Kunstwerke waren zu sehen: Unter anderem wurden markante Gebäude und Plätze in den Städten mit Licht in Szene gesetzt.

(dpa)