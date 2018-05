Neues Wohnmobil brennt aus: Autobahn gesperrt

Ein brennendes Wohnmobil hat am Sonntag kurzzeitig für eine Vollsperrung der Autobahn 49 bei Baunatal gesorgt. Wie die Polizei mitteilte, war während der Fahrt Rauch aus dem Beifahrersitz des Wohnmobils aufgestiegen. Dessen 55 Jahre alte Lenkerin aus Hamburg habe das Gefährt auf dem Standstreifen zum Stehen gebracht. Dort ging es komplett in Flammen auf.

Wegen des Rauchs wurde die A49 in der Nähe von Baunatal vorsorglich in beide Richtungen gesperrt. Die Besitzer hatten das neue Wohnmobil erst am Samstag gekauft. Die Polizei vermutet einen technischen Defekt als Brandursache. Den Schaden schätzt sie auf rund 53 000 Euro. Über den Brand hatte zunächst die „Hessisch Niedersächsische Allgemeine” berichtet.

(dpa)