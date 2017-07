Neues Zuhause für Bestände der Murhardschen Bibliothek

Die wertvollen Bestände der Murhardschen Bibliothek in Kassel bekommen ein neues Zuhause: Sie werden künftig in einem gesonderten Anbau zu sehen sein. Das Land Hessen saniere und erweitere die Bibliothek bis zum Jahr 2020 für 13 Millionen Euro, sagte ein Sprecher der Uni Kassel am Donnerstag.

Die Murhardsche Bibliothek besteht seit 1905 und gehört zur Universität Kassel. Zu den wertvollsten Beständen der Landesbibliothek zählen laut der Uni mittelalterliche Handschriften wie das Hildebrandslied aus dem 9. Jahrhundert, eines der ältesten Zeugnisse deutscher Dichtung. Ein Teil der kostbaren Werke sei aber derzeit wegen der Arbeiten nicht zu sehen.

(dpa)