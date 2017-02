Neues Zuhause für Feldhamster und Nasenbären im Opel-Zoo

Feldhamster und Nasenbären werden dieses Jahr im Kronberger Opel-Zoo ein neues Zuhause finden. „Im Frühjahr entsteht eine neue Freianlage für Nasenbären, und im Herbst wird eine Auffang- und Zuchtstation für Feldhamster eröffnet”, sagte Zoodirektor Thomas Kauffels am Mittwoch. Wie bereits erstmals im Jubiläumsjahr 2016 werden den Besuchern spezielle Führungen zu einzelnen Tierarten angeboten, und zwar zu den Geparden, Elefanten, Europäischen Nerzen, Brillenpinguinen und Rosapelikanen. Wegen des Vogelgrippevirus stehen auch die Vögel in dem Zoo unter Hausarrest. Im vergangenen Jahr hatte sich einer der Rosapelikane an dem Virus infiziert und war gestorben.

(dpa)