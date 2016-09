Neues „Stadtmuseum am Markt” in Wiesbaden eröffnet

Einst wollte Wiesbaden ein schickes Stadtmuseum direkt an einer Prachtstraße bauen - doch die Pläne scheiterten. Am Freitag ist nun „Sam” eröffnet worden, das rund 1000 Quadratmeter große neue „Stadtmuseum am Markt”. Sein Thema ist die Geschichte der Stadt „in all ihren Facetten”. Einen Neubau gibt es nicht: „Sam” ist in der Innenstadt im historischen Marktgewölbe untergebracht, das es bereits seit 1900 gibt.

Zur Eröffnung beleuchtet die Ausstellung „Lieblingsstücke” die Geschichte Wiesbadens. Für Kinder wird unter dem Motto „Die spinnen, die Mattiaker!” die römische Vergangenheit der Stadt aufbereitet. Für kommenden Sonntag ist rund um das neue Museum ein Bürgerfest geplant.

Ursprünglich sollte auf einem Filetgrundstück an der Wilhelmstraße ein neues Stadtmuseum entstehen, doch die Stadt stoppte das Projekt 2014. Als Gründe nannte sie mangelnde Unterstützung aus der Bevölkerung.

(dpa)