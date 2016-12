Schwierige Verhandlungen: Neuordnung der Bund-Länder-Finanzen: Der Teufel steckt im Detail

Was geschieht mit den Arbeitsplätzen in Hessen, wenn der Bund künftig Planung, Bau und Betrieb der Autobahnen übernimmt? Auch diese Frage stand im Raum, seitdem sich im Oktober Bund und Länder über die Eckpunkte einer Reform der Finanzbeziehungen geeinigt hatten. Im Gegenzug für die zusätzlichen Milliardenhilfen, sollen die Länder nämlich auch die Verantwortung über die Autobahnen komplett an den Bund abgeben.

Jetzt steht endgültig fest: Es soll keine Nachteile für die betroffenen Beschäftigten in den bisherigen Landesverwaltungen geben. „Status, Arbeitsplatz und Arbeitsort“ sollen durch „möglichst umfassende Garantien“ gewahrt werden, heißt es nach den weiteren Verhandlungen zwischen der Kanzlerin und den Ministerpräsidenten der Länder, darunter auch Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU). Und eine Privatisierung der Autobahnen wird es nicht geben.

3500 Beschäftigte

Immerhin: Die Straßenbauverwaltung Hessen Mobil hat 3500 Beschäftigten in der Zentrale in Wiesbaden, in zwölf regionalen Standorten, in 60 Autobahn- und Straßenmeistereien und in der Verkehrszentrale in Frankfurt-Rödelheim.

Doch keiner der Landes-Beschäftigten werde „gegen seinen Willen zum Bund versetzt“, versicherte Bouffier gestern, als er nach mehrstündigen Gesprächen in Berlin zurück in Wiesbaden vor die Presse trat. Weitere Details soll noch ein spezielles Gesetz regeln. Weitere Details sollen auch noch bei einer Reihe von weiteren Gesetzen ausgearbeitet werden, die mit der Neuordnung der Finanzbeziehungen dem Bund mehr Gesetzgebungskompetenzen in Länderangelegenheiten ermöglichen.

Bouffier zeigte sich jedoch zuversichtlich, dass auch über diese Details noch rechtzeitig vor der heißen Phase des Bundeswahlkampfes im kommenden Jahr eine Einigung gefunden wird. Nicht so einfach dürfte es bei der Frage nach der Finanzierung des erweiterten Unterhaltsvorschusses sein – und wann dies in Kraft treten soll.

Für Bouffier ein Knackpunkt in den weiteren Verhandlungen zur Reform, der eigentlich mit den Bund-Länder-Finanzbeziehungen zunächst nichts zu tun hat, zur Bedingung auf eine Einigung aber von der SPD und ihrer Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig ins Spiel gebracht wurde.

Worum geht es?

Worum geht es? Alleinerziehende Mütter oder Väter sollen von 2017 an besser abgesichert sein, wenn der andere Elternteil Unterhalt für das gemeinsame Kind verweigert. 2017? „Geht gar nicht“, sage Bouffier gestern. Die vom Kabinett schon verabschiedeten Gesetzespläne sehen vor, die Begrenzung der Bezugsdauer auf sechs Jahre abzuschaffen und die Altersgrenze von 12 auf 18 Jahre zu erhöhen. Offen ist vor allem, wie sich Bund und Länder die Finanzierung letztlich teilen.

Der Bund denkt an 600 Millionen im Jahr, die Länder rechneten mit 1,8 Milliarden Euro, erläuterte Bouffier. Bis der neue Finanzpakt im Jahr 2020 greift, könnten da erhebliche Summen auf die Ländern zukommen.

Mögliche Mehreinnahmen durch zusätzliche Milliardenhilfen vom Bund könnten sich so wieder schnell in Luft auflösen. Die SPD begrüßte das Verhandlungsergebnis. Der Länderfinanzausgleich sei ausweislich der bisher bekannten Details endlich auf eine tragbare und dauerhafte Grundlage gestellt worden, sagte der Abgeordnete Norbert Schmitt.

Die oppositionelle FDP reagierte mit Skepsis unter anderem auf die Ankündigung, dass der Bund in Sachen Steuerverwaltung mehr Kompetenzen erhalten soll. Wenn am Ende die Länder „nach wie vor ohne Anreize für besseres Wirtschaften oder ohne ein eigenes Steuerhebungsrecht dastehen, dann ist das der Weg in die falsche Richtung“, erklärte der Abgeordnete Jörg-Uwe Hahn.