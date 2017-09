Neuzugang Max Dittgen verletzt sich erneut

Der SV Wehen Wiesbaden muss in der 3. Fußball-Liga erneut für mehrere Wochen auf seinen Neuzugang Max Dittgen verzichten. Die Leihgabe des 1. FC Kaiserslautern zog sich kurz vor der Rückkehr ins Mannschaftstraining erneut einen Muskelfaserriss zu, teilte der Verein am Donnerstag mit. Auch die Langzeitverletzten Alf Mintzel, Kevin Pezzoni, Jules Schwadorf und Jeremias Lorch werden dem Tabellenvierten am Samstag beim Auswärtsspiel bei Rot-Weiß Erfurt fehlen. „Unsere 20 Punkte, die stehen. Damit sind wir sehr zufrieden, und die wollen wir auch weiter ausbauen”, sagte Trainer Rüdiger Rehm vor dieser Partie.

(dpa)