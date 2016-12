Nicht alle Kirchenoberhäupter fahren klimafreundlich

Hessen fördert weiter Ausbau des Ökolandbaus

Wiesbaden. Die schwarz-grüne Landesregierung will den Ausbau des Ökolandbaus in Hessen weiter fördern. Ziel sei, so viele Bio-Betriebe wie möglich zu haben, sagte Landwirtschaftsministerin Priska Hinz (Grüne) am Dienstag in Wiesbaden. mehr