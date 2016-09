Nicht der große Wurf

Die Gemüter in Bad Sooden-Allendorf waren erhitzt, als die nordhessische Kleinstadt als erste Kommune Deutschlands die Pferdesteuer einführte. Vor dem Rathaus wurde demonstriert, es wurde geschimpft und Bürgermeister Frank Hix (CDU) bekam sogar aus Protest Pferdeäpfel ins Rathaus geschickt. Das alles war im Dezember 2012. Nun, im September 2016, ist es ein Jahr her, dass das Bundesverwaltungsgericht nach langer Justiz-Schlacht die hochumstrittene Abgabe für rechtens erklärt hat. Zeit für eine Bestandsaufnahme. Pferdesteuer – für viele Städte und Gemeinden offenbar ein rotes Tuch. Denn nur ganz wenige haben sich auf die Einnahmequelle gestürzt.

Es gibt bundesweit nach Angaben von Verbänden nur drei Kommunen, die die Pferdesteuer erheben – alle befinden sich in Hessen. Neben Bad Sooden-Allendorf (200 Euro pro Jahr und Pferd/Werra-Meißner-Kreis) ist es Kirchheim (90 Euro/Landkreis Hersfeld-Rotenburg) und Schlangenbad (300 Euro) im Taunus.

Im vergangenen Jahr waren es noch vier Kommunen. Aber das nordhessische Weißenborn hat sich im Dezember entschieden, die Abgabe wieder abzuschaffen. Die Steuer von mindestens 80 Euro pro Tier war beschlossen, aber aus Unsicherheit nicht eingezogen worden. Bürgermeister Thomas Mäurer (parteilos) erklärte schließlich, dass Pferde auch einen wichtigen Beitrag zur Landschaftspflege leisteten. Die Steuer stehe zudem dem Tierschutz entgegen. Also weg damit!

Der Pferdesportverband Hessen ist heilfroh, dass es nur noch drei Kommunen mit Pferdesteuer sind und sie andernorts offenbar kein Thema ist. „Wir sind sehr zufrieden, dass nicht weitere verzweifelte Kommunen darauf setzen“, sagt Verbandsgeschäftsführer Robert Kuypers.

Aufwand zu hoch

Der Bund der Steuerzahler in Hessen hält auch nichts von der Abgabe. „Wir waren von Anfang an dagegen“, sagt Kommunalreferent Hartmut Schaad. „Die Pferdesteuer ist überflüssig und kontraproduktiv.“ Der Erhebungs-, Verwaltungs- und Kontrollaufwand sei viel zu hoch. „Die Steuer ist zwar leider rechtmäßig. Aber wir lehnen solche Bagatellsteuern ab. Man sollte sich lieber auf Ergiebigeres konzentrieren“, sagt Schaad in Wiesbaden.

Dass nicht mehr Kommunen Gefallen an der Pferdesteuer gefunden haben, liegt auch an der Lobbyarbeit der Verbände. „Wir hatten Kontakt mit bundesweit 300 Kommunen und haben sie beraten. Viele wollten wissen, was dafür und dagegen spricht. Wegen des Verwaltungsaufwands kommt es für viele nicht in Frage“, erklärt Thomas Ungruhe, Leiter der Abteilung für Breitensport, Vereine und Betriebe bei der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN).

Für einige Städte und Gemeinden habe aber auch das Argument gefruchtet, dass die Steuer einfach für gewaltigen Unfrieden sorgen könne, sagte Ungruhe. „Die Kommunalpolitiker haben sich unwohl gefühlt beim Gedanken, eine Sportart zu besteuern.“ Viele Reiter hätten gefragt, wieso ausgerechnet sie zur Kasse gebeten werden.

Für Bürgermeister Hix aus Bad Sooden-Allendorf ist die Pferdesteuer, „natürlich wirtschaftlich nicht der große Wurf. Aber sie hilft uns im Kleinen“, sagt er. „Wir können damit beispielsweise die Jugend- und Sozialarbeit mitfinanzieren.“ Im laufenden Jahr rechnet er mit Steuereinnahmen von rund 20 000 Euro. „Steuererhebungen und die Einführung neuer Steuern sind stets keine erfreulichen Tatsachen und daher unbequem. In Anbetracht des Überschusses trägt aber auch der eingenommene Betrag zur Haushaltskonsolidierung bei.“

Bad Sooden-Allendorf war mal die Kommune in Hessen mit der größten Pro-Kopf-Verschuldung. Deswegen bestand Handlungsbedarf und die Steuer wurde zum Jahresbeginn 2013 eingeführt. Aktuell sind 97 Pferde steuerpflichtig veranlagt. Damit werden fast alle Pferde in Bad Sooden-Allendorf besteuert. Ausgenommen sind nur Halter, die hauptberuflich mit Pferden ihr Geld verdienen.

Trotz der Steuer sei die Zahl der Pferde in der Kleinstadt (rund 8000 Einwohner) nicht deutlich gesunken. „Einige wenige haben ihre Pferde auf einen anderen Hof außerhalb des Stadtgebiets gewechselt. Aber die große Massenflucht ist ausgeblieben“, sagt Hix. Auch der häufig genannte Verwaltungsaufwand halte sich für die Steuer in Grenzen, betont Hix und versucht ein Argument der Kritiker zu entkräften. Und ebenfalls wichtig für ihn nach der umstrittenen Einführung: „Sozialer Unfrieden herrscht hier wegen der Steuer nicht.“