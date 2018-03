Nicht genug Rettungskräfte: Polizeieinsatz verschoben

Ein groß angelegter Polizeieinsatz in Mittelhessen ist im vergangenen Dezember wegen fehlender Rettungskräfte abgesagt worden. „Aufgrund akuter Personalnot im Rettungsdienst konnte der Lahn-Dill-Kreis der Polizei nicht die angeforderten vier Rettungswagen und zwei Notarzteinsatzfahrzeuge für den geplanten Einsatz zur Verfügung stellen”, teilte der Kreis am Mittwoch in Wetzlar mit. Der Einsatz sei deswegen verschoben worden, hatte zuvor die „Wetzlarer Neue Zeitung” berichtet.

Bei dem dann im Januar erfolgten Einsatz hatte ein Spezialeinsatzkommando (SEK) die Wohnungen von vier Verdächtigen durchsucht, die eine rechtsnationale Gruppe mit rund 100 Anhängern gegründet haben sollen. Bei SEK-Einsätzen müssen laut Polizei Rettungskräfte vor Ort sein.

Dem Kreis zufolge standen im Dezember auch wegen Krankheitsfällen nicht genügend Retter zur Verfügung, um den Einsatz begleiten zu können und gleichzeitig für Notrufe aus der Bevölkerung gerüstet zu sein. Die Personalsituation habe sich im Januar dann leicht entspannt und man habe die geforderten Kräfte stellen können.

(dpa)